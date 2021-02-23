Спасатели МЧС патрулируют морское побережье и водоемы в Калининградской области

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В Калининградской области праздничные выходные совпали с резким потеплением. Поэтому у спасателей и инспекторов ГИМС выходные выдались в буквальном смысле горячими, сообщает пресс-служба МЧС

«Сотрудники МЧС России вместо того, чтобы отмечать свой мужской праздник, патрулируют берега обоих заливов, морское побережье и все внутренние водоемы региона. Взывают к здравому смыслу. Уговаривают сойти со льда. И просто находятся в полной боевой экипировке на случай неприятного происшествия», - отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писала «Комсомолка», в Зеленоградске отдыхающие несколько дней подряд забирались на огромную льдину, рискуя отправиться в плавание.