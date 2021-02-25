За неделю 33 калининградца стали донорами костного мозга

В Калининграде завершились Дни балтийского донора. Акция была проведена благотворительным центром «Верю в чудо» при поддержке Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, Русфонда, Станции переливания крови Калининградской области, электронного журнала «Кровь 5». Целью мероприятия было привлечение калининградцев к донорству костного мозга.

За неделю Национальный регистр доноров пополнился 33 жителями нашего региона. И это высокий результат, ведь по статистике, в месяц таких желающих находится не более 10 человек. В настоящее время в общероссийском регистре из 150 тысяч потенциальных доноров костного мозга 560 - калининградцы. Для сравнения: в Германии таких доноров насчитывается 10 миллионов.

Потенциальным донором костного мозга может стать любой здоровый человек от 18 до 45 лет, весом не менее 50 кг. Для этого необходимо сдать всего 4 мл крови и заполнить информированное согласие и анкету о состоянии здоровья. В Калининграде стать донором костного мозга можно, явившись на областную Станцию переливания крови или в клинику «Инвитро».