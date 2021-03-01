Глава администрации Калининграда высказалась за сохранение здания поликлиники на ул. Расковой

. Фото: Иван МАРКОВ

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова высказалась за сохранение исторического здания поликлиники на улице Расковой, 10.

«После работы зашла, чтобы поставить подпись за сохранение здания поликлиники по улице Расковой, 10. Такова моя гражданская позиция. Полностью поддерживаю инициативу Марины Оргеевой», - написала она в Facebook, отметив, что поставить свою подпись можно в здании Калининградской областной Думы.

Ранее, в декабре 2020 года, Елена Дятлова высказывалась насчет того, что в историческом здании довоенной постройки на улице Марины Расковой не должна располагаться детская поликлиника.

- На этой улице должна быть поликлиника. Должна ли быть в том здании и в тех помещениях, что и сейчас? Нет, не должна. Нам - мэрии и правительству - необходимо делать новые помещения и размещать там поликлинику. Нынешние помещения не адаптированы для поликлиники, - говорила глава администрации Калининграда.

Напомним, в Калининграде вознамерились снести здание детской поликлиники на улице Марины Расковой и построить на ее месте 36-квартирный жилой дом. Взамен старой первый этаж будущего здания займет новая поликлиника площадью не менее 1000 квадратных метров. Такие планы изложены в презентации под названием «Итоги деятельности АО «Корпорация развития Калининградской области» за 2020 год и планы на 2021 год». Документ был представлен 28 октября на заседании комитета по экономполитике областной Думы и не вызвал вопросов у парламентариев.

Зато возмутились и те, кто считает довоенную постройку в стиле баухаус частью культурного наследия города.

Калининградские активисты уже начали сбор документов для постановки здания поликлиники на учет как объект культурного наследия.

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