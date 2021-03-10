Более 50 калининградцев приняли участие в испытании вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе БФУ имени Канта.

Сотрудники Центра клинических исследований университета закончили обработку большей части анкет добровольцев, и приступили непосредственно к введению вакцины.

- Вакцина «Спутник Лайт» состоит из одной части — это облегченная версия препарата, - прокомментировал ход испытаний директор Центра клинических исследований БФУ имени Канта профессор Владимир Рафальский. - Инъекция обеспечит выработку определенного уровня иммунитета, достаточного для защиты от COVID-19, а также позволит максимально увеличить масштабы массовой вакцинации.

Рафальский также напомнил, что сейчас испытания новой вакцины проходят одновременно в 15 российских центрах, в том числе в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске.

Набор добровольцев продолжается. Обследование и вакцинация проходят на базе Клинико-диагностического центра БФУ имени Канта. Записаться можно по телефонам: +7 962 257 74 80, + 7 (4012) 59 55 95 доб. 6709.

Калининградцев предупреждают: существует перечень противопоказаний к участию в программе. Каждый доброволец перед вакцинацией проходит тщательную проверку состояния здоровья.

Добавим, исследования стартовали 22 февраля. Планируется участие 150 добровольцев