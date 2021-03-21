Стала известна дата похорон уроженца Кенигсберга Михаэля Вика

22 апреля 2014-го. Михаэль Вик выступает возле могилы Канта на церемонии по случаю дня рождения великого философа. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

По словам председателя международного общества «Друзья Канта и Кёнигсберга» Герфрида Хорста, траурная церемония начнется в 13 часов 22 марта. Известный скрипач и писатель Михаэль Вик жил в Штутгарте. Здесь на главном, Лесном кладбище и упокоится его прах.

– На похоронах будут только члены семьи и друзья, в том числе заместитель председателя нашего общества Марианна Мотерби и я, – рассказал «Комсомолке» господин Хорст.

Михаэль Вик родился в Кёнигсберге 19 июля 1928 года. Он один из тех немецких евреев, которым довелось жить в Восточной Пруссии, когда она стала частью Третьего рейха. Его семью не успели отправить в лагерь смерти. Также Вик пережил бомбардировки прусской столицы в августе 1944-го, штурм в апреле 1945-го, кошмар послевоенного лихолетья.

Когда началась депортация немцев, покинула родину и семья Вика. Со временем он стал большим музыкантом. Но боль пережитого не отпускала.

- Мои раны не затянулись, - признавался Вик.

В 1991-м иностранцам разрешили посещать Калининградскую область, ранее закрытую для зарубежных гостей. Уже в 1992-м Вик приехал впервые. В 2004-м вышло первое издание на русском языке его книги «Закат Кёнигсберга. Свидетельство немецкого еврея». В 2015-м она была переиздана. Презентация второго издания в Калининграде прошла с участием автора. И после выступления он полтора часа подписывал свои книги для калининградцев, которые пришли на встречу с ним.

Михаэль Вик скончался 27 февраля 2021-го на 93 году жизни.

В 2015 году Михаэль Вик дал большое интервью «Комсомольской правде». Подробности – здесь.