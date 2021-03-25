Жители Пионерского сообщают, что в городе нет света и не ходят поезда

Жители Пионерского сообщают, что всю ночь и утро сидят без света.

- Кто знает, почему нет света всю ночь, до сих пор нет на улице Флотской? – написала несколько минут назад Мария в группе «Доска объявлений Пионерский» во «Вконтакте».

Еще одна жительница Пионерского подтвердила «Комсомолке», что уже «много часов сидят без света».

- Многие не смогли вовремя добраться до работы в Калининград, потому что не ходят пригородные поезда, - жалуются жители приморского города.

С чем связано такое многочасовое погружение во тьму, жителям неизвестно.

На сайте « Янтарьэнерго»» сообщается, что 25 марта с 6-35 до 10.00 в Светлогорске, Пионерском и поселке Рыбное проводится «поиск и устранение неисправности».