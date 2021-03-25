"Янтарьэнерго": технологические нарушения в Пионерском произошли в сетях сторонней компании

В "Янтарьэнерго" напомнили, что заранее предупреждают жителей населенных пунктов о плановых работах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В «Янтарьэнерго» сообщили «Комсомолке», что отключение электричества в Пионерском не связано с плановыми работами компании.

- В четверг, 25 марта, технологическое нарушение в Пионерском произошло в сетях сторонней компании, - сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».- Плановые работы, которые проходят в районе города Светлогорска утром 25 марта, не связаны с отключением электроснабжения в городе Пионерском.

В компании отметили также, что «обо всех плановых мероприятиях специалисты «Россети Янтарь» информируют управляющие компании и потребителей заблаговременно».

Жители Пионерского только что подтвердили «Комсомолке», что в домах появился свет.

- Обычно отключают на час, - рассказала одна из жительниц. - А тут - с трех ночи не было электричества. Только что свет дали!

Ранее на Калининградской железной дороге сообщили, что поезда работают штатно.