Калининградца, подозреваемого в подготовке теракта, оставили под арестом до 3 мая

43-летний житель Калининграда, который подозревается в подготовке теракта, останется под арестом до 3 мая. Напомним, мужчину задержали 4 марта в его доме. При обыске у подозреваемого нашли самодельную бомбу - позже СМИ стало известно, что калининградец готовил подрыв на подстанции «Северная2 в Гурьевском округе «по мотивам ненависти к действующей власти».

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Адвокат задержанного пытался обжаловать решение об аресте, но, как сообщает пресс-служба областного суда, апелляция была отклонена. Подозреваемый в подготовке теракта останется под арестом до 3 мая.