«Самки прут, а за ними самцы. Ждем-с»: в Калининграде рыбаки начали таскать корюшку

Первая корюшка в Балтийске. Фото из группы "Подслушано Балтийск". Фото: vk.com

Похоже, наступает время для самой главной калининградской рыбы. В профильных сообществах Калининградской области рыбаки начали делиться фотографиями свежих уловов корюшки. Рыбу начали таскать на Куршском и Калининградских заливах, а также в реках. Правда, пока настоящая путина еще не началась. Рыбы еще мало.

«Ловил в Знаменске, за два часа 30 штук поймал. Слабовато пока», - делится один из рыбаков в сообществе «Рыбалка в Калининградской области». «Самки уже прут, за ними самцы. Ждем-с», - присоединяется к разговору другой.

Активно обсуждаются и места для ловли корюшки. «Надо Матросовку прощупывать, думаю, - пишет Афанасий. - В субботу думаю махнуть либо в Мостовое, либо в Заповедное».

«Такая крупная в этом году! – пишет другой рыболов-любитель. – Может, и до Талпак дойдет». «Дойдет, дойдет, куда она денется», - отвечают ему более опытные коллеги.

А что на рынке и в магазинах? В продаже корюшки пока мало, а цены кусаются. Минимум – 250 рублей, но нередко можно встретить и по 500 за килограмм. Как говорится, ждем-с.

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