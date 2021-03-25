Эксперты: 20% квартир в новостройках Калининграда куплены жителями других регионов России

Калининград пользуется большой популярностью у жителей других регионов России. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская область вошла в десятку самых популярных регионов страны. Здесь 20% первичной недвижимости купили люди, переехавшие из других регионов. Такие данные приводит издание «Forbs». Однако калининградские эксперты называют эти данные весьма скромными и приводят свои аргументы.

- Много приезжих, продав квартиру там (в другом регионе России. - Ред.), просто приезжают с живыми деньгами и здесь покупают, - прокомментировал радио «Business FM Калининград» генеральный директор компании «Клипер Недвижимость» Олег Перевалов. - Скажем так, это минимальная статистика.

Но если учесть всех покупателей недвижимости по ипотеке, то эти цифры значительно возрастают.

- Многие, приехав в регион, где-то у родственников регистрируются, - добавил Олег Перевалов. - Такая сделка уже числится как калининградская. То есть я бы их тоже причислял к тем людям, которые иногородние, которые купили в Калининграде даже через ипотеку. На мой взгляд, это не менее 50% в покупке участвовало иногородних в прошлом году. А по смелым оценкам, можно сказать, что 60-70% (жилья в новостройках скупаются жителями других российских регионов. – Ред.)».

Олег Перевалов отметил также, что в первую очередь покупателей из других регионов интересует рынок первичной недвижимости с отделкой под ключ и полностью укомплектованные квартиры.

- Переезжают в Калининградскую область почти из всех уголков страны. Особенно, с Севера, Дальнего Востока и Сибири, - рассказал собеседник.

Одна из причин смены места жительства россиян – активная реклама Калининградской области на разных федеральных площадках.

- В последнее время наш регион пользуется сильной популярность ввиду обильной рекламы: на площадках интернет, теле, радио и так далее, - в интервью «Business FM Калининград» подчеркнул руководитель агентства недвижимости «Мир» Юрий Потапов. – Мы - один из немногих регионов, где благоприятный климат, где есть море, где, в общем-то, комфортно проводить время. В период пандемии — это туристическая зона как-никак. Поэтому люди, приехав один раз, остаются здесь насовсем.