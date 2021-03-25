Как привлечь инвестиции в социальный проект: программа обучения предпринимателей стартует в апреле

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Импакт-инвестиции – это инновационный финансовый инструмент, помогающий социальным предпринимателям обеспечить устойчивое развитие и масштабирование проектов, а инвесторам – вкладывать средства в бизнес с социальной миссией. Основная задача программы – найти и поддержать устойчивые импакт-проекты, развить управленческие компетенции их лидеров и привлечь долгосрочные финансовые инвестиции.

Для развития этого направления фонд «Навстречу переменам» и Impact Hub Moscow открывают набор участников акселерационной программы «Навстречу импакт-инвестициям». Заявку на участие можно подать до 8 апреля на сайте программы. Резидентами импакт-акселератора в этом году станут 18-25 человек. Проект «Навстречу импакт-инвестициям» рассчитан на шесть месяцев. Принять участие в отборе могут создатели импакт-бизнеса, работающего в таких областях, как улучшение качества жизни, доступные финансы, туризм, образование, агробизнес, зеленые технологии, медицина, экология, и других социально значимых сферах.

Соорганизаторами проекта стали Любовь Шерышева, финансист и автор идеи проекта, и Илья Зибарев, импакт-инвестор, банкир и меценат.

- Цель программы “Навстречу импакт-инвестициям” – научить социальных предпринимателей осознавать бизнес-составляющую своих проектов и одновременно – помочь инвесторам увидеть в социальных предпринимателях именно предпринимателей, которые не только решают социально значимую проблему, но и обеспечивают инвестору возможность получать доход, - рассказала Любовь Шерышева, автор идеи программы «Навстречу импакт-инвестициям».

Согласно предварительным оценкам Global Impact Investing Network, в 2020 году емкость мирового рынка импакт-инвестиций составила около 1 трлн долларов. В России эта модель финансирования находится на начальном этапе развития.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За время работы участниками программ организации стали около 300 проектов, а ее подопечные изменили к лучшему жизнь около 400 тыс. детей и подростков.