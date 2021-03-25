Апелляция по делу о гибели Ивана Вшивкова назначена на 16 апреля

Николай Плебух (на фото с адвокатом) получил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Фото: Иван МАРКОВ

Калининградский областной суд назначили дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор двум бывшим полицейским по делу о гибели Ивана Вшивкова на 16 апреля.

Эту информацию «Комсомолке» подтвердила вдова – Елена Вшивкова.

29 января 2021 года в Московском районном суде Калининграда завершился суд по делу о гибели Ивана Вшивкова, получившего смертельные ожоги кипятком в камере отдела полиции на улице Киевской. Бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух получил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, бывший старший оперативный дежурный Александр Иванов – 2 года.

Суд признал бывших полицейских виновными по статье «Халатность». А родные погибшего признались «Комсомолке», что шокированы приговором.

- Считаем, что на скамье подсудимых должно сидеть больше полицейских! – заявили они. Семья погибшего требует отменить приговор и вернуть уголовное дело прокурору для восполнения пробелов предварительного расследования, предъявления подсудимым обвинения в совершении более тяжкого преступления и привлечения к уголовнои ответственности других лиц.