Стало известно состояние здоровья пилотов, выживших при крушении вертолета под Калининградом

В министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили о состоянии двух пилотов вертолета, потерпевшего крушение над Куршским заливом вечером в четверг.

- Двое пострадавших госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи Калининграда. Состояние пациентов медики оценивают как средней тяжести, - отметили в ведомстве.

Напомним, вертолет МЧС России Ка-32 потерпел крушение в четверг примерно в 22:30 по местному времени. Один человек погиб, двоих пилотов спасли. По некоторой информации, их подобрал катер рыбоохраны и доставил на берег.

По факту падения вертолета МЧС в Калининградской области возбуждено уголовное дело по статье 263 КУ РФ - нарушение правил эксплуатации воздушного судна. В настоящее время решается вопрос об осмотре вертолета в водах Куршского залива и доставке его на берег.

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В четверг вечером во время учебного полета в акваторию Куршского залива упал вертолет Ка-32. Как стало известно "Комсомолке", один человек погиб, двоих членов экипажа удалось спасти.

Потерпевший крушение борт входил в состав подразделения МЧС России (подробности).

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В четверг вечером в акватории Куршского залива упал вертолет МЧС России Ка-32. В результате крушения погиб один человек, двое членов экипажа были спасены. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (подробности).