Озвучены версии крушения вертолета МЧС под Калининградом

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Следствие рассматривает две основные версии крушения транспортного вертолета МЧС КА-32 в акватории Куршского залива в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК на транспорте.

Вертолет мог совершить жесткую посадку из-за нарушения правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа и внештатная чрезвычайная ситуация.

Напомним, ЧП произошло около 20:40 в четверг, 25 марта вблизи береговой линии Полесского района в районе поселка Головкино. В результате крушения погиб инженер-механик. Командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением организма доставлены больницу Скорой медицинской помощи Калининграда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».