Новый этап благоустройства “Востока”

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Во время общегородского субботника в жилом комплексе “Восток” будет высажено 88 трехметровых саженцев клёна. При подготовке к выбору участка озеленения учитывалось расположение инженерных сетей, состав почвы и особенности ландшафта.

“Мы стремимся к тому, чтобы сделать жилой комплекс “Восток” уютным и комфортным для жителей, - говорит директор по девелопменту и инвестициям сети “Мегаполис и партнёры” Радмила Левицкая. - Я сама всегда участвую в озеленении района. Мы каждый год высаживаем деревья. Конечно, всегда делаем поправку на то, что часть деревьев и кустарников не приживается - в городских условиях очень сложно сохранять зеленые насаждения. В этом году у нас очень интересный участок озеленения, где можно сразу высаживать крупные трехметровые клены”.

“Мы поддержали инициативу губернатора Калининградской области Антона Алиханова “Город-Сад 2.0”, - комментирует глава торгово-инвестиционной сети “Мегаполис и партнёры” Евгений Морозов. - Специально под эту программу закуплены деревья. Для нас озеленение жилого комплекса “Восток” всегда было приоритетной задачей. Уверен, пройдут пять-восемь лет, саженцы станут деревьями, и каждый житель района оценит результат наших трудов”.

За последние пять лет торгово-инвестиционной сетью “Мегаполис и партнёры” в жилом комплексе “Восток” высажено более 100 деревьев и 200 кустарников.

Всего торгово-инвестиционной сетью “Мегаполис и партнёры” в жилом комплексе “Восток” проведено озеленение 12 гектаров.