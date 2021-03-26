Найден черный ящик разбившегося под Калининградом вертолета МЧС

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Спасатели обнаружили черный ящик транспортного вертолета МЧС КА-32, разбившегося в акватории Куршского залива. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, ЧП произошло около 20:40 в четверг, 25 марта вблизи береговой линии Полесского района в районе поселка Головкино. В результате крушения погиб инженер-механик. Командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением организма доставлены больницу Скорой медицинской помощи Калининграда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».