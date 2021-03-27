Упавший в Куршский залив вертолет осмотрели водолазы

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

На месте крушения принадлежащего МЧС вертолета Ка-32 в Куршском заливе продолжают работать специалисты. Как сообщает РИА Новости, визуальный осмотр воздушного судна провела водолазная группа. Вертолет планируют поднять из воды при помощи специальных понтонов и доставить к берегу буксирами.

Напомним, транспортный вертолет МЧС России Ка-32 упал в залив вечером в четверг, 25 марта. На борту находился экипаж из трех человек. Один человек погиб, двое выжили.

Следствие рассматривает две основные версии крушения вертолета: он мог совершить жесткую посадку из-за нарушения правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа, либо произошла внештатная чрезвычайная ситуация.

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Алексей Вихров по счастливой случайности оказался недалеко от места падения Ка-32

- Я в лодке один был, а мой напарник, общественный инспектор Николай Микитенко, сидел на берегу, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Алексей. - Стоял я в Куршском заливе, в километре от берега у поселка Заливино, как раз напротив маяка. Потом со стороны Храброво прилетел вертолет, полетал-полетал, снижался к воде раза три или четыре и улетел. Потом минут сорок прошло или час, и вертолет прилетел второй раз. Он один круг надо мной сделал, потом второй, а потом километра на три от меня отлетел и стал снижаться – это я по звуку понял, потому что в темноте уже плохо видно было. Вслед за этим звук прекратился, все стихло.

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