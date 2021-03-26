Инспектор Рыбоохраны, спасший пилотов рухнувшего под Калининградом вертолета: «Подхожу на катере, а там двое на корпусе сидят и третьего из кабины вытаскивают»

Алексей Вихров, не раздумывая, бросился на помощь потерпевшим летчикам. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером в четверг, 25 марта, в Куршский залив упал транспортный вертолет МЧС России Ка-32 с экипажем из трех человек на борту. Один человек погиб во время столкновения воздушного судна с водой, а двое выжили только благодаря госинспектору Куршского межрайонного отдела рыбоохраны Алексею Вихрову, проводившему рейд вдоль побережья.

- Я в лодке один был, а мой напарник, общественный инспектор Николай Микитенко, сидел на берегу, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Алексей. - Стоял я в Куршском заливе, в километре от берега у поселка Заливино, как раз напротив маяка. Потом со стороны Храброво прилетел вертолет, полетал-полетал, снижался к воде раза три или четыре и улетел. Потом минут сорок прошло или час, и вертолет прилетел второй раз. Он один круг надо мной сделал, потом второй, а потом километра на три от меня отлетел и стал снижаться – это я по звуку понял, потому что в темноте уже плохо видно было. Вслед за этим звук прекратился, все стихло.

Вертолет затонул на глубине примерно 5 метров. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

Долго думать Алексей не стал - сначала на горизонте мерцали красный и белый фонари, а потом один погас, остался только белый. Беда!

- Я тут же завел катер и пошел к нему. Подхожу – два человека на корпусе сидят и пытаются вытащить третьего из кабины. Я им помог, мы его положили на корпус вертолета. Эти двое уже сильно замерзли, а один говорит, что уже ни рук, ни ног не чувствует. Вода-то градуса два, наверное, лед только-только сошел. Когда попытались поднять третьего на борт, то не смогли – борта у меня на катере очень высокие, а человек, который погиб, большой такой, объемный.

Алексей принял решение доставить двоих выживших до базы МЧС в Полесске.

- Я им говорю, надо быстро двигаться, а то вы тоже тут околеете, дуба дадите. До базы надо было по реке добираться 4 километра и по заливу километров 5. Привез, высадил, МЧС-ники завели катер, я их сопроводил на своем катере к вертолету – координаты его успел в навигатор забить, помог загрузить, сопроводил по их просьбе до устья реки в Полесска, и по Дейме они уже пошли сами.

Напомним, на данный момент следствие рассматривает две основные версии крушения вертолета: он мог совершить жесткую посадку из-за нарушения правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа, либо произошла внештатная чрезвычайная ситуация.

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В четверг вечером во время учебного полета в акваторию Куршского залива упал вертолет Ка-32. Как стало известно "Комсомолке", один человек погиб, двоих членов экипажа удалось спасти.

Потерпевший крушение борт входил в состав подразделения МЧС России (подробности).