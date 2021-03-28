«Супербассейн» в Южном парке Калининграда откроется летом

Новый спорткомплекс для пятиборцев в Южном парке. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме сообщил, что новый плавательный бассейн в Южном парке Калининграда откроется совсем скоро.

«Новый бассейн в парке Южный откроем для посетителей уже летом», - написал Алиханов.

Новый спорткомплекс с бассейном, который возводится на месте разрушенного здания Ostpreussen halle, должны были сдать до конца прошлого года, но не сложилось.

Размеры бассейна в новом спорткомплексе составляют 50 х 25 метров, глубина до 3 метров. Бассейн строят как универсальный. На десяти его дорожках одновременно смогут плавать 120 человек.

Стоимость объекта - 633 млн рублей. Сюда входит не только строительство, но и благоустройство, инженерная инфраструктура и оборудование (для фехтования, стрельбы, система для бассейна, экран и т.д.).

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Ровно на том месте, где сейчас в Южном парке строят новое большое здание под нужды областной федерации пятиборья, в Кенигсберге стоял свой спортивный комплекс. Назывался он Ostpreussen halle и был самым крупным в столице Восточной Пруссии. В парке можно было заниматься легкой атлетикой, футболом, кататься на коньках и плавать (подробности).