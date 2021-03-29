В Багратионовском районе при прокладке труб обнаружили братскую могилу советских воинов

Работы по эксгумации в Нивенском Фото: Руслан Хисамов

24 марта в поселке Нивенское Багратионовского района при проведении земляных работ по прокладке инженерных коммуникаций в районе дома №22 по улице Победы рабочие наткнулись на человеческие останки. Как сообщает руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, обнаруженные останки принадлежат советским солдатам и офицерам.

- Останки были найдены в саду возле здания Нивенской участковой больницы, - пишет Хисамов. -Работы на этом участке были временно приостановлены, о находке сообщили в полицию. В ходе совместного осмотра места происшествия сотрудниками Следственного комитета России по Калининградской области и поисковиками из отряда «Совесть», было установлено, что в данном месте обнаружено воинское захоронение советских воинов периода ВОВ.

Вскоре при содействии руководителя калининградской организации «НАКАЗ» Дмитрия Вострикова было установлено, что в бывшем Виттенберге (немецкое название поселка Нивенское) находилось 9 первичных воинских захоронений.

- Некоторые захоронения производились полевыми медсанбатами без составления схем места погребения, что в настоящее время затрудняет идентификацию обнаруженных останков, - уточняет Хисамов.

Однако одного офицера опознать удалось по найденной при нем медали «За боевые заслуги». Это капитан 66-й инженерго-саперной бригады Бибиков Николай Николаевич 1905 года рождения.

Всего поисковиками эксгумированы останки 25 советских воинов, погибших в боях на подступах к Кенигсбергу. Обнаруженные останки советских воинов будут захоронены на мемориальном комплексе поселка Нивенское с отданием воинских почестей.