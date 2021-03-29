В Калининграде ожидаются проблемы с транспортными картами «Волна Балтики»

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Калининградских пассажиров предупредили, что во вторник, 30 марта, возможны перебои в работе транспортных карта «Волна Балтики». Об этом сообщили на сайте сервиса.

«30 марта 2021 года с 00:00:00 до 08:00:00 оператором связи планируется проведение технических работ на линиях, - отметили авторы сообщения. - В связи с этим могут возникнуть перебои при отображении транспортных средств в навигационных сервисах, а также задержки при обработке платежей и при зачислении денежных средств на транспортные карты».

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