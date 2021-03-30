Райффайзенбанк назвал топ спонтанных ночных покупок

Больше всего в ночное время тратят клиенты из Москвы, Ярославля, Казани и Нижнего Новгорода – здесь на траты после полуночи приходится 4-5% всех расходов клиентов. По количеству транзакций в ночное время лидерами стали Москва и Нижний Новгород.

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Чаще всего в ночное время клиенты в России тратят на такси, рестораны и покупку авиабилетов, далее следует оплата туристических поездок, образования и расходов на культуру и развлечения.

По частоте ночных покупок первое место также занимает такси – на них приходит 15 % от общего количества транзакций в категории. Каждая десятая покупка в категории софт и игры также происходит ночью.

- Потребительское поведение клиентов в 2020 году изменилось – весной многие стали тратить меньше, так как не посещали рестораны и вынуждены были отказаться от туристических поездок. Сейчас отложенный потребительский спрос реализуется, и расходы возвращаются в норму. Однако покупки онлайн и с доставкой стали новой привычкой у жителей крупных городов, и многие траты клиенты совершают теперь в том числе в ночное время, - отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Есть целые категории, где ночной средний чек выше дневного. И один из ярких лидеров – распродажи. Здесь средний чек в ночное время постоянно оказывается выше – в среднем, ночью на товары со скидкой клиенты тратят на 44% больше, чем днем.

По данным Райффайзенбанка ночной средний чек в три раза превышает дневной при покупках товаров для животных. Далее следуют товары для дома (+98%), рестораны (+81%) и товары для детей (62%). Также ночами клиенты больше платят за медицину и страхование, а еще позволяют больше себе больше потратить на фастфуд.

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А вот расходы на автомобиль, софт, образование и красоту ночью становятся ниже. Ночной средник чек за автотовары ночью на 79% ниже, чем днем, на софт игры – на 60%, на товары для красоты – на 32%.