В Калининградской области от коронавируса привили почти 4% населения

.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день в Калининградской области от коронавируса привили 37 470 человек (3,7% населения), из них двукратно (обоими компонентами вакцины) - 31 484. Напомним, для создания коллективного иммунитета к коронавирусу нужно привить порядка 480 тысяч взрослого населения региона.
Иммунизация проводится в 28 прививочных пунктах в 24 лечебных учреждениях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Где получить прививку от коронавируса в Калининградской области: все пункты вакцинации
Для тех, кто решился на вакцинацию, «Комсомолка» детально рассказывает о том, как и где получить прививку от коронавируса «Спутник V» в Калининградской области-2021. (подробности)