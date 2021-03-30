В Калининградской области от коронавируса привили почти 4% населения

. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день в Калининградской области от коронавируса привили 37 470 человек (3,7% населения), из них двукратно (обоими компонентами вакцины) - 31 484. Напомним, для создания коллективного иммунитета к коронавирусу нужно привить порядка 480 тысяч взрослого населения региона.

Иммунизация проводится в 28 прививочных пунктах в 24 лечебных учреждениях.

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