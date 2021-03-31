В Калининграде «портал в Преисподнюю» на улице Лилии Иванихиной прикрыли куском кресла

Провал уже прозвали "окном в Европу" и "порталом в Преисподнюю" Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде во дворе жилого многоэтажного дома на улице Лилии Иванихиной образовался глубокий провал. Чтобы в яму не угодили автомобили (провал зияет прямо на асфальте дворового проезда), кто-то из жителей прикрыл ее подлокотником синего мягкого кресла.

Фото провала вечером 31 марта опубликовали очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, что тут же вызвало бурную реакцию комментаторов.

- Дно пробито! – написал первый комментатор.

- Провал в Преисподнюю? – поинтересовался другой.

- Окно в Европу, - ответил ему третий.

Кто-то даже предположил, что асфальт умудрились прогрызть кроты-мутанты. Редакция «Комсомолки» надеется на оперативную реакцию коммунальных служб города, чтобы не случилось как на Тенистой Аллее летом прошлого года, где провал в асфальте поглотил автомобиль.