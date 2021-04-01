В Калининградской области от коронавируса умерли еще 4 человека

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Как сообщает региональный оперативный штаб, число умерших от COVID-19 в Калининградской области от коронавируса увеличилось на 4 человека. С начала пандемии коронавирус унес жизни 370 человек.

Стоит напомнить, что в ежедневную статистику смертности необязательно попадают люди, умершие накануне.

- Если в рассылке приходит информация, что четыре человека умерли вчера, то это не совсем корректная формулировка. Это не люди, которые умерли вчера. Это четверо, которые умерли ранее, и у которых окончательный диагноз подтвержден как причина смерти от коронавируса, - объяснял в начале марта министр здравоохранения области Александр Кравченко. - Мониторинг смертей у нас проходит по всем международным правилам, и они требуют очень детальной верификации, если причиной смерти является ковид. Этот процесс достаточно длительный, и мы уже об этом говорили. Он может занимать 8-9 недель.