Смеха ради: МегаФон назвал 10 любимых комедий калининградцев

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Самыми популярными комедийными фильмами у жителей Калининградского региона стали российские комедии. По данным исследования, лидер по просмотрам с начала года – комедия «Обратная связь»*. Серебро и бронзу разделили между собой фильмы «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»* и «Глубже!»*.

В целом комедии занимают второе место среди остальных киножанров, уступая лидерство лишь драмам. При этом калининградцы отдают предпочтение именно российским кинолентам, на долю которых приходится почти 60% просмотров.

Также в топ-10 вошли:

Среди комедийных ситкомов, по данным специалистов компании, самым популярным стал «Ивановы-Ивановы»**. За ним следуют «Дылды»** и «257 причин, чтобы жить». Интересно, что на четвертом месте топа расположился знаменитый американский сериал «Друзья»**, который не теряет актуальности даже 25 лет спустя. Замыкает пятерку российский сериал «Гранд»*.

*доступно в сервисе START

**доступен в сервисе more.tv.