В Правдинском районе волонтеры очистят шлюз Мазурского канала

Шлюз в Дружбе. Фото: Иван МАРКОВ

В субботу, 3 апреля, запланирован субботник у поселка Дружба Правдинского района. В планах очистить шлюз «Дружба-2» и подход к нему. Об этом «Комсомолке» рассказал предприниматель Владимир Созинов, который сейчас восстанавливает дом смотрителя шлюза в бывшем Алленбурге (так до войны назывался поселок Дружба).

Как сообщается в Инстаграме Fridaycenter, к участию приглашают всех желающих. В планах создать живописный велосипедный маршрут по Мазурскому каналу, между шлюзами.

«Шлюз Алленбург -2 Мазурского канала-хорошо сохранившийся и самый технически оснащенный. Наша цель - облагородить шлюз и подход к нему», - отметили организаторы.

Напомним, в бывшем Алленбурге создают Дом-музей смотрителя шлюза мазурского канала. Интерьеры восстанавливают под старину, используя подходящую мебель. Сейчас в Доме-музее открыта фотовыставка.