Со 2 апреля поезд Калининград – Санкт-Петербург начинает курсировать в два раза чаще

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С сегодняшнего дня, 2 апреля, меняется расписание поездов, курсирующих между Калининградом и Санкт-Петербургом. Теперь периодичность отправления увеличивается в два раза – до четырех дней в неделю.

Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, из Калининграда в Санкт-Петербург поезд будет отправляться по вторникам, средам, пятницам и субботам, из Санкт-Петербурга – по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

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Сегодня, 2 апреля, в 08:15 в аэропорту «Храброво» впервые за год совершил посадку самолет из Минска. Обратный рейс вылетел из в 09:15. В Калининград прибыли 44 пассажира, столько же отправились рейсом в столицу Беларуси.

- Рейс из Минска стал первым международным регулярным рейсом в 2021 году в аэропорту Калининград, - отмечает пресс-служба «Храброво». (подробности)