Офицер Балтфлота спас в Калининграде двух тонувших детей и скрыл свой героический поступок

Капитан-лейтенант Станислав Муратов. Фото: пресс-служба Балтфлота

Как теперь выясняется, все произошло еще 13 марта. В свободное от службы время капитан-лейтенант Станислав Муратов вместе с сыном прогуливался возле питьевых озер в поселке имени Космодемьянского. Возле одного из водоемов офицер обратил внимание, что на стороне озера, где еще сохранился лед, играли двое ребят. В какой-то момент мальчики провалились в полынью.

- Военнослужащий, обладающий соответствующей специальной подготовкой, поспешил на помощь обессиленным ребятам, вытащил их на берег и оказал первую помощь, - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Афишировать свой поступок Станислав не стал - рассказал только членам семьи.

Чтобы найти героя, отец одного из спасенных мальчиков развесил по всему поселку объявления. Завершался текст такими словами: «Дружище! Позвони, пожалуйста. Очень хотим пожать тебе руку!». Объявление увидела супруга Станислава Наталья. Ничего не сказав мужу, она сама позвонила по указанному номеру и сообщила родителям, где живет спаситель их детей. Через пару дней вечером в квартире Станислава раздался звонок домофона...

Такие объявления развесил по всему поселку отец одного из спасенных мальчиков. Фото: пресс-служба Балтфлота

За проявленное мужество при спасении погибавших ребят Станислав Муратов будет поощрен командованием Балтийского флота.

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