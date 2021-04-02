Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 апреля 2021 19:37

Расслабился: В Калининграде строгий контролер в свой выходной украл кошелек покупателя

Мужчина не смог пройти мимо того, что, как говорится, плохо лежит
Надежда РЖЕВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Полицейские вернули кошелек покупательнице. Правда, не сообщается, успел ли грабитель потратить содержимое.

Фото: Александр ГЛУЗ

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Московскому району Калининграда вернули расстроенной горожанке похищенный кошелек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Все произошло в супермаркете. Мужчина заметил, что покупательница отвлеклась, а ее кошелек лежит в корзине для продуктов. И одним движением руки «ваше стало нашим».

Как выяснили полицейские, злоумышленник работает контролером в коммерческой фирме.

- По служебным обязанностям задержанный должен следить за порядком и качеством работы других сотрудников. Преступление в магазине он совершил в свой законный выходной, - рассказали в полиции.

Также установлено, что похитителю 39 лет, он ранее судим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».