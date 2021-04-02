Расслабился: В Калининграде строгий контролер в свой выходной украл кошелек покупателя

Полицейские вернули кошелек покупательнице. Правда, не сообщается, успел ли грабитель потратить содержимое. Фото: Александр ГЛУЗ

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Московскому району Калининграда вернули расстроенной горожанке похищенный кошелек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Все произошло в супермаркете. Мужчина заметил, что покупательница отвлеклась, а ее кошелек лежит в корзине для продуктов. И одним движением руки «ваше стало нашим».

Как выяснили полицейские, злоумышленник работает контролером в коммерческой фирме.

- По служебным обязанностям задержанный должен следить за порядком и качеством работы других сотрудников. Преступление в магазине он совершил в свой законный выходной, - рассказали в полиции.

Также установлено, что похитителю 39 лет, он ранее судим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».