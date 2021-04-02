В Калининград приедут создатели фильма «Гардемарины III»

Возможно, в середине апреля в Калининград приедет главный гардемарин страны - Дмитрий харатьян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Команда Фестивальной дирекции на своей странице в Инстаграм рассказала, каких гостей и из каких волостей ждать в ближайшее время калининградцам, истосковавшимся по творческим встречам.

- В этом году Калининградская область празднует 75 лет. Одно из мероприятий, приуроченных этой дате, — встреча с создателями фильма «Гардемарины III» 16-18 апреля, - сообщили в дирекции. - В нем участвуют Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Светлана Дружинина и другие. Позже расскажем, как это связано с местами, где мы живем.

(В дирекции, как всегда, заинтриговали, поскольку не совсем понятно, кто именно из перечисленных персон прилетит в Калининград. - Ред.). Также организаторы отметили, что «всеми любимая акция «Музейная ночь» в этом году состоится 21 и 22 мая.

- Мы на правах исполнительной дирекции встретились с представителями учреждений культуры, обсудили самые важные вопросы и теперь вовсю готовимся! – сообщили создатели культурных событий.

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