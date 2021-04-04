Отца Миланы Семеньковой, которого волонтеры обвиняют в роскошной жизни, в январе признали банкротом

Милана Семенькова с родителями Фото: Instagram.com

21 января этого года Арбитражный суд Калининградской области вынес решение о признании банкротом Станислава Игоревича Семенькова, отца Миланы Семеньковой, на лечение которой волонтеры к лету 2020 года собрали более 150 миллионов рублей.

В обосновании заявления заявитель указывал, что его задолженность составляет 645 166,84 рублей, и возможности погасить долг он не имеет. Кроме того, имущества, достаточного для погашения долга, у него якобы также не имеется. В итоге, 25-летний Станислав Семеньков был-таки признан банкротом.

Напомним, дочери Станислава Милане Семеньковой, был поставлен страшный диагноз «спинальная мышечная атрофия», для лечения она нуждалась в дорогостоящем препарате «Золгенсма», причем, укол необходимо было сделать до 2-х лет. Однако с недавнего времени волонтеры заметили, что родители Миланы ведут роскошный образ жизни и предположили, что на это они могли потратить часть собранных средств.