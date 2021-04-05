От коронавируса умерли 5 фельдшеров и водителей «скорой помощи» Калининграда

. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По словам главного врача городской станции «скорой помощи» Игоря Старостина, сегодня в Калининграде продолжают работать три специализированные бригады, которые выезжают к пациентам с COVID-19. Еще одна такая бригада трудится в Черняховске.

- К сожалению, пандемия унесла жизни нескольких наших коллег, – рассказал Игорь Старостин в эфире радио «Комсомольская правда» - Калининград». – В 2020 году погиби 5 человек – фельдшеры и водители. При всем принимаемых мерах защититься от коронавируса на 100% невозможно.

Главврач городской станции «скорой» также рассказал о том, как изменилось количество вызовов во время пандемии. По словам Игоря Старостина, сегодня бригады по-прежнему совершают больше выездов, чем предусматривает норматив.