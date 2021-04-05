МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининграде

Главное управление МЧС России по Калининградской области предупреждает о возможном усилении юго-западного ветра сегодня, в понедельник, 5 апреля. По прогнозам синоптиков, скорость составит 6-11 м/с, в порывах - 14-18 м/с, а местами - до 20 м/с (это нижний порог для объявления штормового предупреждения). Кроме того, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

В МЧС предупреждают: выход в море или заливы на маломерных судах во время усиления ветра опасен для жизни. Не рекомендуется парковать автомобили и находиться самим в период усиления ветра вблизи старых деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, а также под балконами. Берегите себя!

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