Клиенты Tele2 получают кофе в подарок в сети «Круассан-кафе»

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Tele2 продолжает работать по другим правилам и дарит своим клиентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. Участники программы лояльности «Больше» теперь до 2 мая 2021 года при любой покупке в сети «Круассан-кафе» могут получить большой американо, капучино или латте на выбор.

Популярная сеть кондитерских «Круассан-кафе» предлагает гостям свежую выпечку, ароматный кофе и вкусные десерты, приготовленные в лучших европейских традициях. Заведения удобно расположены на центральных улицах города: ул. А. Невского, пр. Мира, ул. Багратиона, Ленинском пр., и в ТРЦ "Европа", а также в г. Светлогорске и г. Зеленоградске.

Чтобы получить кофе в подарок необходимо открыть мобильное приложение «Мой Tele2», перейти в раздел программы лояльности «Больше», выбрать предложение «Кофе в подарок» и активировать промокод. После получения SMS с кодом достаточно показать его сотруднику при покупке в сети «Круассан-кафе», и вам предложат кофе на выбор в подарок. Акция действует только навынос. При этом в одном заказе можно использовать только один промокод на подарок. Более подробные условия доступны по ссылке.