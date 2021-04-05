В минздраве рассказали о состоянии ребенка, который выпал из окна в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

Восьмилетний мальчик, который в понедельник, 5 апреля, выпал из окна многоэтажке на Сельме, находится в Детской областной больнице.

- Состояние ребенка тяжелое, - сообщили «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Калининградской области.

Напомним, ЧП случилось на улице Федора Воейкова в Калининграде.

Мальчик, находясь в гостях у бабушки с дедушкой, выпал на газон через балконное окно из квартиры, расположенной на пятом этаже. С тяжелыми травмами он был экстренно госпитализирован.

СУ СК России по Калининградской области проводит проверку.