Калининград стал безусловным лидером в России по росту цен на квартиры

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Калининград стал безусловным лидером среди российских городов по темпам роста цен на одно- двух- и трехкомнатные квартиры. Об этом сообщило РИА "Новости", ссылаясь на данные консалтинговой группы SRG.

В частности, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года в первом квартале 2021-го стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире выросла на 11,17 процента, составив 72 306 рублей. На двухкомнатные квартиры цена выросла на 10,54 процента, на трехкомнатные - на 8,63 процента.

Уступил пальму первенства Калининград только по темпам роста многокомнатных квартир. На первом месте здесь Барнаул с показателем 8,72 процента, но наш город все равно в тройке лидеров. Стоимость метра в многокомнатных квартирах выросла на 8 процентов.

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Резкий рост цен на жилье в Калининградской области в 2020 году повлиял, в том числе, на рождаемость. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 6 апреля, заявил губернатор Антон Алиханов.

- Мы одними из первых в России ввели выплату на первенцев (300 тысяч рублей), потом президент эту инициативу трансформировал в выплату материнского капитала, начиная с первого ребенка. И в принципе, в начале прошлого года, в допандемический период, все обещало гораздо больший эффект, чем мы видим сейчас, - сказал Алиханов (подробности).