Власти Калининграда объяснили появление загадочной конструкции перед мэрией

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Конструкция, состоящая из десяти подвешенных металлических цилиндров, появилась над дорогой перед зданием мэрии Калининграда. На поступившие вопросы горожан о предназначение загадочного приспособления, городские власти ответили в своих официальных группах в соцсетях.

- Это специальная конструкция, проезжая под которой, водитель грузовой машины, если слышит звонкое «дрыньк», должен притормозить и объехать козырек мэрии, не зацепив его‍, - объяснила пресс-служба городской администрации.

По словам представителей мэрии, техническое решение не всегда помогает, «но в основном работает».

В мэрии также сообщили, что уже предложили установить такую же конструкцию возле «моста глупости» на улице Островского. Там регулярно застревают фуры и грузовики (последний случай был совсем недавно). В руководстве Российских железных дорог, которым принадлежит мост, сейчас изучают предложение.