В Большом Исаково приостановили строительные работы напротив «Школы Будущего»

Исчезновение строительной техники в Большом Исаково Фото: Правительство Калининградской области

Во вторник 6 апреля строительная компания «КПД» приостановила работы напротив «Школы Будущего» в Большом Исаково, из-за которых возмутились жители поселка. Об этом жителям сообщил официальный представитель компании, который почему-то не пожелал представиться.

- Со вчерашнего дня все работы приостановлены, - заявил он в среду 7 апреля в чате, созданном жителями Большого Исаково.

Ниже аноним добавил, что сообщение жителей о возобновлении работ «является провокацией».

Через некоторое время факт приостановки подтвердил начальник пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков. Он выложил несколько снимков с места стройки и подписал их: «Техника не обнаружена».

Напомним, ранее жители пожаловались губернатору Антону Алиханову на то, что компания «КПД» собирается построить на своем земельном участке несколько семиэтажек. По их мнению, это вызовет транспортный коллапс в пригороде Калининграда и перегрузку социальной инфраструктуры. Глава региона пообещал провести переговоры с руководством застройщика и учесть интересы жителей.