Антон Алиханов выступил против продления льготной ипотеки в Калининградской области

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Льготную ипотеку под 6,5% в Калининградской области продлевать не нужно, так как это приведет к росту цен на жилье. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет «РИА Новости».

«Для нашего региона я, наверное, большого смысла в этом не вижу, потому что я боюсь, что это все может привести к повышению цены. Я считаю, что необходимо какое-то постепенное остужение, говоря про региональный рынок», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Как ранее писала «Комсомолка», во вторник, 6 марта, губернатор на заседании регионального правительства заявил, что резкий рост цен на жилье в Калининградской области повлиял, в том числе, на рождаемость.

По его словам, раньше семья могла при рождении ребенка получить 300 тысяч рублей в виде региональной выплаты для молодых специалистов, почти 500 тысяч рублей – в качестве федерального материнского капитала. Суммарно это составляло до 40 процентов от стоимости квартиры при покупке ее в ипотеку. Однако затем, заявил губернатор, застройщики «устроили вакханалию, обварившись до волдырей и впав в полное безумство» и эффект от господдержки снизился.