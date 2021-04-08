В Калининградской области открылись 2 новых пункта вакцинации от коронавируса

Об открытии новых прививочных пунктов сообщил региональный оперативный штаб. Они появились в поликлинике Городской больницы №4 на улице Краснопрудной в Калининграде и в поликлинике Межрайонной больницы №1 в поселке Янтарный. Таким образом, сегодня в Калининградской области работают 32 прививочных пункта вакцинации от коронавируса в 24 медицинских организациях.

Напомним, что по подсчетам регионального Роспотребнадзора, «из 800 тысяч взрослого населения нужно привить 60 процентов».

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