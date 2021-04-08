В Калининградскую область поступили еще 5100 комплектов доз вакцины от коронавируса

Вакцинация в Калининградской области продолжает набирать обороты. Как сообщил сегодня региональный оперативный штаб, в наш регион поступили еще 5 100 комплектов доз вакцины. Всего с начала вакцинации наша область получила 61 199 доз вакцины. На сегодняшний день привиты 53 226 человек, из них двукратно (обоими компонентами)- 32 961.

Жителям области вводят вакцину «Спутник V». Сделать прививку можно в одном из 32 прививочных пунктов

О сроках поставки «ЭпиВакКороны» (ее на днях начали доставлять в регионы) пока не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Калининградской области: все пункты вакцинации

«Комсомолка» детально рассказывает о том, как и где получить вакцину от коронавируса «Спутник V» в Калининградской области. (подробности)