На Балтийском флоте объявили повышенную штормовую готовность

Как уже сообщал сайт kp.ru, сегодня, 9 апреля, в Калининградской области ожидается сильный ветер, чья скорость на побережье будет достигать в порывах 19 метров . Из-за ухудшения погодных условий в местах дислокации сил Балтийского флота введен режим повышенной штормовой готовности.

Как сообщает пресс-служба флота, откорректирован план боевой подготовки соединений и частей, приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

Корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме, резервные источники электропитания приведены в готовность.

Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе по предназначению во взаимодействии с коллегами из региональных подразделений МЧС.