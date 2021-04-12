В Калининграде 50 художников приняли участие в пленэре на улице Расковой

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В Калининграде общественники и активисты продолжают привлекать внимание к зданию поликлиники на улице Марины Расковой в Центральном районе. В минувшее воскресенье, 11 апреля, в сквере на Расковой прошел пленэр – художники рисовали здание поликлиники.

Как рассказал «Комсомолке» организатор мероприятия, краевед Евгений Мосиенко, в пленэре приняло участие около 50 человек. Были привлечены не только художники, но и искусствоведы, экскурсоводы, кулинары.

«Друзья, это было так здорово! Пленэр, пикник с чаепитием, искусствоведческая лекция, дружеское, веселое общение – прекрасная, радостная атмосфера, царившая в сквере на Расковой, созданная нами, горожанами! Мероприятие продемонстрировало, каким прекрасным, живым городским сквером может быть зеленое пространством на Расковой, 10! Местом отдыха посетителей поликлиники и культурной площадкой для жителей»,- написал Евгений в соцсетях.

Он отметил, что в планах провести выставку картин и выпустить открытки с изображением задания поликлиники.

Напомним, ранее корпорация развития Калининградской области озвучивала планы по сносу исторического здания. На его месте должен был появиться жилой дом, первый этаж которого занимала бы поликлиника. Общественность возмутилась этими планами.

Власти решили сохранить здание. Губернатор Антон Алиханов заявил, что здание не будут включать в план приватизации. Также он выразил готовность выделить деньги из резервного фонда на создание проектно-сметной документации - здание будет реконструировано и в нем снова разместится поликлиника.