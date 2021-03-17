Историческое здание поликлиники на улице Расковой в Калининграде будет сохранено

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Историческое здание поликлиники на улице Марины Расковой в Центральном районе Калининграда будет сохранено. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на заседании рабочей группы, которое прошло в среду. Глава области также заявил, что здание не будут включать в план приватизации.

Как сообщило издание "Клопс.Ru", губернатор выразил готовность выделить деньги из резервного фонда на создание проектно-сметной документации - здание будет реконструировано и в нем снова разместится поликлиника.

- Это не объект культурного наследия. Возможно надо будет расширить, может пристройку сделать в том же стиле для части функций, чтобы стариков не гонять по лестнице, - сказал Антон Алиханов.

Напомним,ранее корпорация развития Калининградской области озвучивала планы по сносу исторического здания. На его месте должен был появиться жилой дом, первый этаж которого занимала бы поликлиника. Общественность возмутилась этими планами. К проблеме подключилась Общественная палата Калининградской области и депутаты облдумы. Позднее против сноса высказалась глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

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