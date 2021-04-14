Калининградская синагога впервые примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

Впервые к "Ночи музеев" присоединиться калининградская синагога. Фото: Александр КАТЕРУША

Как рассказала руководитель региональной фестивальной дирекции Ольга Каверзина, сегодня учреждения культуры готовят специальные программы к «Ночи музеев». Тема Музейной ночи в этом году – «Ступени времени», программа отразит историю становления региона и будет посвящена его 75-летию.

- Музейная ночь будет проходить 15 мая, это федеральная дата. В ночь с 14 на 15 мая событие пройдет в Калининграде, а с 15 на 16 – в муниципалитетах. Впервые в этом году к акции присоединилась калининградская синагога, готовят сюрпризы, – отметила Ольга Каверзина.

Посетить несколько площадок в Музейную ночь можно по единому билету. Его стоимость в этом году составит 600 рублей, продажи начнутся 26-28 апреля на специализированном сайте. Всего единых билетов будет выпущено полторы тысячи, также гости акции смогут купить отдельный билет в любой из музеев-участников.

- Музей янтаря планирует на земляном валу организовать стрит-фуд. Кроме того, по Калининграду планируется запустить экскурсии на ретро-автомобилях, - рассказали организаторы.