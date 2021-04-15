В Калининграде кардиохирурги спасли пациента с гигантским расширением сосуда

Врачи Центра высоких медицинских технологий Калининграда снова справились с нестандартной ситуацией и спасли человеку жизнь. Фото: Пресс-служба кардиоцентра

В Калининграде кардиохирурги Центра высоких медицинских технологий спасли пациента с гигантским расширением аорты. Об этом сообщает пресс-служба центра.

- 61-летнему мужчине диагноз поставили на плановом обследовании. По результатам диагностики была выявлена гигантская аневризма грудного отдела аорты с высоким риском разрыва. Аневризма – это локальное расширение, выпячивание стенки сосуда (аорта – самый крупный кровеносный сосуд) и опасна тем, что в любой момент может произойти расслоение или разрыв, а это прямая угроза жизни, - рассказали медики. - Выход был только один – оперировать, чтобы предотвратить катастрофу. – говорит главный врач ФЦВМ, кардиохирург Юрий Шнейдер.- В данном случае аневризма была огромной – размером с большой кокос. Конечно, она оказывала давление и на другие органы пациента. Главный врач отметил также, что «это была действительно гигантская аневризма, мы провели очень сложную операцию». Операционная бригада из 8 человек в течение 6 часов боролась за жизнь пациента. Благодаря профессионализму специалистов все прошло успешно, осложнений в послеоперационном периоде не было. Мужчину выписали домой через месяц после операции.