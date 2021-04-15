В правительстве объяснили, почему корюшка в Калининграде стоит дороже свинины

. Фото: Игорь Зарембо

На высокие цены в редакцию «Комсомолки» пожаловались несколько жителей нашего города. По словам калининградки Надежды Шаниной, цена на корюшку на Центральном рынке корюшка доходила до 550 рублей за килограмм, судак стоил 210-260 рублей, лещ – 65-150 рублей.

«Но рыбу же не нужно растить, как свинью или корову, откуда такие цены в рыбодобывающем крае?», - возмущается горожанка.

В ответ на запрос «Комсомолки» в правительстве Калининградской области дали следующий комментарий:

- Цены на рыбу, выловленную в водоемах нашего региона, в основном зависят от двух факторов: предложенного объема рыбы от рыбодобывающих организаций и розничной торговой наценки. Во многом на цены влияют сезонный фактор и количество пойманной рыбы. В этом году из-за холодной и затяжной зимы промысел на заливах начался на две недели позже обычного, и объем выловленной рыбы еще не закрыл потребности населения.

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