Алиханов назвал неожиданную причину роста цен на яйца в Калининграде

Цена на яйца ползет вверх. Фото: Иван МАРКОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, выступая на конференции Business Day в Музее Мирового океана, заявил, что резкий рост цен на яйца связан не только с внутренними причинами. По мнению главы области, первопричину нынешнего подорожания нужно искать в Нидерландах, которые являются главным поставщиком инкубационного яйца.

- И Голландию в прошлом году прикрыли из-за птичьего гриппа. Уже тогда создавалась основа такой ситуации (связанной с нынешним ростом цен. - Ред.), - сказал Антон Алиханов.

Глава области добавил, что на рост цен повлияло также увеличение покупательского спроса перед Пасхой.

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