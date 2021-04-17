Пенсионер из Озерска поделился с Антоном Алихановым саженцами каштана

Владимир Титов из Озерска поделился саженцами каштана с муниципалитетами региона. Фото: СОЦСЕТИ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в "Инстаграм" рассказал о распределении саженцев каштана, которыми с ним поделился пенсионер из Озерска Владимир Титов.

Заочное знакомство губернатора и жителя отдаленного от Калининграда муниципалитета состоялось по инициативе дочери пенсионера.

- На днях мне в директ написала @di_kalmykova о том, что у ее отца в Озерском районе есть много молодых саженцев каштана. Так мы заочно познакомились с Владимиром Александровичем Титовым, - написал Антон Алиханов. - Приехали, выкопали, забрали, и уже распределяем по муниципалитетам: 10 в Багратионовск, 20 в Советск, 40 в Светлогорск и так далее.

Губернатор Алиханов поблагодарил семью Титовых за «неожиданную инициативу», продолжающую проект Зеленый край. А пенсионер Титов, передав в добрые руки выращенные саженцы, признался, что рад помочь региону.